Иллюстративное фото из архива "МГ" Главным угощением на праздничном дастархане было блюдо Наурыз коже, традиционное блюдо включающая в себя семь компонентов - воду, мясо, соль, жир, муку, злаки и молоко. Огромный котел для наурыз коже символизировал единство. – Однако обильное угощение может стать причиной заболевания острыми кишечными инфекциями и пищевых отравлений. Основными причинами являются не соблюдение правил личной гигиены, нарушения технологии приготовления блюд, температурных режимов или условия их транспортировки и хранения. Для того, чтобы предупредить заболевания кишечной этиологии и пищевое отравление нужно соблюдать некоторые правила при организации столов как дома, так и в местах массового скопления людей при проведении праздника, - рассказали в департаменте охраны общественного здоровья ЗКО. Кроме того, санврачи рекомендовали руководителям детских дошкольных и общеобразовательных школ не разрешать приносить родителям скоропортящуюся пищевые продукцию, а также пищу, приготовленную в домашних условиях. Стоит отметить, что в 2018 году групповых инфекционных заболеваний не зарегистрировано. – В 2018 году в ЗКО были зафиксированы 288 случаев острых кишечных инфекций. Из них в 186 случаях пострадали дети до 14 лет. Причиной в 146 случаев явились недоброкачественные продукты домашнего приготовления, в 64 случаях молоко и молочные продукты, в 19 случаях мясо и мясные продукты, 18 случаев из-за несоблюдения личной гигиены, 9 случаев из-за немытых овощей и фруктов и один случай произошел из-за кондитерских изделий, - отметили в департаменте охраны общественного здоровья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.