Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления транспорта и автомобильных дорог Атырауской области, общая протяженность нового моста, который возведут в районе пригорода Талгайран - 26 километров. Пока выделены средства из местной казны на разработку ПСД в размере 350 млн тенге. Также будут построены крупные развязки - на пересечении с трассами Атырау – Астрахань, Атырау-Уральск, Атырау – Индер и Атырау – Актобе. Реализовать проект обещают до конца следующего года.