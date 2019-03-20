Сегодня, 20 марта, аким области Алтай Кульгинов в торжественной обстановке вручил благодарственное письмо президента предпринимателю из Уральска Биржану Кужакову. – Вы написали письмо в администрацию президента. После вас я тоже написал главе государства. Сегодня на наше с вами письмо пришел ответ. Нурсултан Назарбаев прислал вам благодарственное письмо, в котором выражает вам благодарность за трудолюбие и стойкость. Вы основали свое производство, где занимаетесь изготовлением не только национальных изделий, но и изготовлением аппаратов, в которых очень нуждаются люди с ограниченными возможностями. Кроме этого, вы даете инвалидам возможность зарабатывать. Вы - истинный патриот нашей страны. Кроме этого, от имени президента хочу вручить вам нагрудный знак. Желаю вам и вашим близким здоровья и процветания, - заявил Алтай Кульгинов. Предприниматель отметил, что письмо от президента даст ему и его команде стимул продолжить свою работу и приносить пользу своему государству. – Сегодня меня неожиданно вызвали в акимат. Я даже не ожидал получить письмо от Елбасы. Это значит, что мы трудимся не даром и то, что мы делаем, ценится в нашем обществе. Ощущения не передать словами, внутри только радость. Спасибо нашему акиму за то, что лично вручил мне награду. После такого признания мы будем еще с большим усердием работать. В скором времени мы планируем изготавливать не только вертикализаторы для инвалидов, но и ходунки, и аппараты для детей с синдромом Дауна. На моем предприятии работают 35 человек, из которых 21 человек с ограниченными возможностями. Бизнесом я начал заниматься около 15 лет назад, когда лишился обеих ног, - отметил Биржан Кужаков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.