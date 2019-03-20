Иллюстративное фото из архива " МГ " Это случилось 18 февраля. Иса Цацаев вместе с супругой ехали по трассе Уральск-Атырау. - Мы выехали из Уральска после обеда. Погода была ясная и теплая. Но за городом оказалось, что метет, и сила этой метели возросла, когда мы доехали до поселка Чапаево, - рассказывает Иса Цацаев. - Моя жена упрашивала меня вернуться, пока не поздно. Но мы ехали по очень скорбному случаю, на похороны, и мне хотелось вовремя доехать до места назначения. За Чапаево мело так плотно, что дороги почти не было видно. Ехать было очень трудно. Я уже думал про себя, что права моя жена и нужно вернуться в Чапаево и переждать метель. Но тут наша машина, слава Богу, медленно съехала с дороги, и мы зарылись в мягкий глубокий снег. Было темно, около 22.00. По словам Исы, такую метель он раньше не видел. У него закрались мрачные мысли. Но на их счастье через пять минут остановилась первая машина. Через полчаса остановившихся машин было уже пять или шесть. - Мы с женой люди преклонного возраста, нам за 60. Сложно сказать, смогли бы мы выжить в такой экстремальной ситуации. А тут к нам пришли на помощь человек десять. Они были молодые и почти всё делали за меня. Среди остановившихся машин был «КамАЗ» - длинномер. Нашу машину зацепили, потянули, но тут буксировочная лента лопнула. Водитель «КамАЗа» откуда-то достал монтажное полотенце, и на этот раз мою машину вытащили на дорогу. Потом все быстро разъехались. Водитель «КамАЗа» был последним. Мы расцепили наши машины. Я не знал, как мне его благодарить и протянул ему деньги. На всю жизнь запомню, как он меня «отбрил»: «Убери деньги, я тебе не таксист». А после сел в машину и уехал. Я потом жалел, что не взял у него хотя бы номер телефона, - вспоминает спасенный пенсионер. – Я бы хотел выразить огромную благодарность всем, кто мне помог. Я же их никого не знаю. Эти люди фактически спасли меня с женой. Вот бы все вели себя так, как поступили эти люди, пришедшие ко мне на помощь. Он добавил, что был бы рад встретиться со своими спасителями и лично отблагодарить, особенно водителя «КамАЗа». С Исой Цацаевым можно связаться по номеру: 8 777 061 78 16.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.