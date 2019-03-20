Квартира в пятиэтажном доме загорелась сегодня, 20 марта, по проспекту Евразия, 56. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, вызов о том, что горит квартира, поступил в 11.56. - Пожар произошел в квартире на первом этаже на площади 10 квадратных метров. Были спасены 5 человек, из них один ребенок, и эвакуированы 15 человек, в числе которых двое детей. Пожар был ликвидирован в 12.27, - отметили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - На место выезжали 5 единиц техники и 23 сотрудника ДЧС ЗКО. Причина пожара, сумма ущерба и виновные лица устанавливаются. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, при пожаре пострадали 5 человек. - Отравление угарным газом средней степени получили 40-летняя женщина и годовалый ребенок. Отравление угарным газом легкой степени получили 83-летняя женщина, 91-летняя женщина и 71-летний мужчина. Все пострадавшие отказались от госпитализации, - пояснили в облздраве.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.