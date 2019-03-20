Такое решение приняли депутаты городского и областного маслихатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 20 марта, прошла внеочередная сессия маслихата, на которой рассматривался вопрос о переименовании проспекта Достык-Дружба в Нурсултан Назарбаев. Депутатам предложили высказаться. - Вчера мы были свидетелями, когда президент сложил свои полномочия. Сегодня принял присягу Токаев. Сегодня все жители поддержали предложение акимата о переименовании проспекта Достык, - сказал депутат Амангельды Ермеккалиев. Его поддержали и другие народные избранники. - Нами было внесено предложение переименовать проспект Достык. Я думаю, будет справедливо переименовать проспект в проспект Нурсултан Назарбаев, - сказал аким Уральска Мурат Мукаев. Депутаты единогласно проголосовали за переименование проспекта. Позже состоялась и 24-ая внеочередная сессия областного маслихата, где также на обсуждение был выдвинут вопрос о переименовании главного проспекта города. - Сегодня прошли общественные слушания и заседания общественного совета города Уральска, а также городская сессия маслихата. На повестке дня был поставлен вопрос о переименовании проспекта Достык на проспект имени Нурсултана Назарбаева. На всех заседаниях проголосовали единогласно. Выносим на рассмотрение сессии маслихата ЗКО вопрос переименования проспект Достык на проспект имени Нурсултана Назарбаева, - высказался аким ЗКО Алтай Кульгинов. После чего все депутаты единогласно проголосовали за переименование проспекта. Напомним, Касым-Жомарт Токаев на церемонии принятия присяги предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан, а также назвать центральные улицы областных центром именем Нурсултана Назарбаева, который 19 марта принял решение сложить полномочия президента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.