Как рассказал исполняющий обязанности руководителя управления молодежной политики ЗКО Мейiрбек Нуркен, на площади пришли выразить благодарность первому президенту активная молодежь Западно-Казахстанской области, в том числе и молодежь общественного объединения "Жас Отан". - Мы собрались для того чтобы выразить благодарность нашему лидеру нации Нурсултану Назарбаеву, за то что он внес огромный вклад в развитие нашей страны, за конкурентоспособность нашей республики. Есть нормативно правовые акты, которые поддерживают во всем молодое поколение, а именно по программам "Льготное жилье", " С дипломом в село", " Молодой специалист". Вот такие государственные программы очень нужны в наше время. Сегодня у нас у всех есть шанс получить хорошее бесплатное образование и трудоустроиться в дальнейшем, что немаловажно на сегодняшний день, - пояснил Мейiрбек Нуркен. К слову, в молодежной акции приняли участие 300 студентов. - Все это организовано только по инициативе молодежи, студентов колледжей и вузов Западно-Казахстанской области, - отметил Мейiрбек Нуркен. По словам студентки Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана АсемгульКенжегалиевой, она учится на втором курсе по специальности "Технология продовольственных продуктов" агрономического факультета. - Президент нашей страны сложил полномочия 19 марта, это было неожиданное решение для нашего государства. Нарсултан Назарбаев дал дорогу молодым, о чем он всегда говорил в своих посланиях казахскому народу. Как казахстанец и патриот своей страны, хочу сказать спасибо нашему первому президенту, прежде всего за независимое государство. У нас есть флаг, герб и гимн. У нас есть многонациональный Казахстан, страна которой мы гордимся и любим. Спасибо за все Нурсултан Абишевич, крепкого вам здоровья, а нашей молодой стране процветания и благополучия, - высказалась Асемгуль Кенжегалиева. Между тем, акция заключалась в том, что вся молодежь которая собралась на площади в знак благодарности создали фигуру в форме сердца и расстелили огромный флаг, после чего все это запечатлели с высоты птичьего полета.