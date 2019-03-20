Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении образования, 19 марта 2019 года в одной из школ Уральска произошла драка. - Ученик 10 класса получил ушиб глаза, разнимая дерущихся. Пострадавшему в отделении офтальмологии сделана операция. Мальчик переведен в палату. Правоохранительными органами ведется следствие, - сообщили в ведомстве. Между тем, в облздраве отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что пострадал несовершеннолетний. Однако в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что ученик 11 класса, находясь в кабинете, нанес телесные повреждения ученику 10 класса. - В результате несовершеннолетний был госпитализирован в областную больницу г.Уральск. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.106 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В соответствии со ст.201 УПК иные сведения не могут быть преданы гластности, - рассказали в пресс-службе полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.