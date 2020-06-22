– От добропорядочных заказчиков поступают устные жалобы о давлении со стороны дорожников-подрядчиков, которые угрожают им освобождением от занимаемых должностей если не примут их «выполненную» работу. Это не приемлемо и требует принятия жестких мер, - написал Нурдаулет Самет.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 22 июня, состоялось совещание с участием акима ЗКО Гали Искалиева, руководителя агентства по противодействию коррупции ЗКО Рустам Акмырзаев, руководителей управлений и департаментов, а также подрядчики и представители технического надзора. По словам главы региона, в 2020 году на ремонт и строительство дорог областного и районного значения было выделено 30 млрд тенге, планируется отремонтировать и построить около 330 км автодорог. – Никогда прежде такая сумма не выделялась на нашу область. Наша задача своевременно, а самое главное качественно их использовать. В этом году благодаря карантину так получилось, что 95% - это наши местные компании выиграли конкурсы и сейчас работают на стройках. Никто из вас, наверное, не жалуется, что нет объемов. В этом году нет такого, чтобы строители из других регионов приехали, некачественно построили и уехали. Вам здесь работать, жить, сами будете ходить по улицам, которые вы же построили. Будете посещать здания, ваши дети будут ходить в школы, которые вы же построили, поэтому вам лишний раз не нужно напоминать, что строить необходимо качественно, чтобы вам самим потом стыдно не было, - сказал Гали Искалиев. По словам главы региона, необходимо также уделять особое внимание техническому заданию, так как в проект необходимо включать нужные работы, а не нужные - исключать. – Вчера мы были в Сырымском районе, хотим бывшее здание туберкулезной больницы отремонтировать и отдать под изолятор для районной полиции. Видно, что проектировщикам чем дороже, тем лучше. Мы ведь тратим на это бюджетные деньги, деньги населения. Я поручил акиму района вместе с полицией пересмотреть проект. Есть вещи, которые можно было бы не закладывать в проект. По "Дорожной карте занятости", наоборот, выходит объем работы, которые не были в проекте, но они нужны людям. Сейчас мы убираем ненужный объем работы и перенаправляем их (выделенные средства - прим.автора) в нужное направление, - заявил Гали Искалиев. Кроме этого аким области затронул тему коррупционных рисков во время строительства. По его словам, к нему часто поступают жалобы от представителей подрядных организаций, которые жалуются на давление со стороны представителей государственных органов. – От подрядчиков ко мне часто поступают жалобы, что со стороны госорганов требуют взятки, требуют на субподряд взять определенные организации. Всем подрядчикам я говорю - вас никто не имеет право заставлять что-то покупать в определенном месте или рекомендовать компании. Я оставляю здесь свой номер телефона, и если кто-то будет намекать вам, что хочет что-то от вас получить, то немедленно сообщите мне, соответствующие органы быстро разберутся. За качество работы отвечать будете вы. Также у нас есть много вопросов по лабораториям, в нашем маленьком городе есть 40 аккредитованных и аттестованных лабораторий. Надо выбрать 3-4 хороших лабораторий с хорошими специалистами, - отметил Гали Искалиев. Стоит отметить, что ранее 18 июня заместитель руководителя актикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет на своей странице внаписал, что, напротив, подрядчики угрожают заказчикам и требуют принять выполненную работу.Отметим, за пять месяцев этого года в области было зарегистрировано 87 преступлений, 82 из которых коррупционные.