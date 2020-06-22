39 человек по результатам тестирования набрали больше 130 баллов, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По результатам первого дня проведения ЕНТ преодолели порог 4 222 человека, или 68,3%, от общего числа сдавших экзамен, сообщила заместитель директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова. По её словам, 39 человек (0,6%) набрали на ЕНТ больше 130 баллов. Лучший результат –138 баллов – показал выпускник общей средней школы Теспе Ордабасинского района Туркестанской области Абдыманап Абзал. В этом году Министерство образования и науки усилило контроль над соблюдением правил ЕНТ. Во всех аудиториях установлены камеры, видеозаписи до 25 августа будут изучать специалисты. В случае выявления нарушений правил результаты теста будут аннулированы, даже если абитуриенту уже будет присуждён грант. Всего 21 июня ЕНТ сдали 6 186 выпускников. 164 человека попытались пронести запрещённые предметы и нарушили правила тестирования. У двоих выпускников выявили высокую температуру. ЕНТ продлится до 5 июля. Всего заявки на сдачу экзамена подали более 130 тысяч человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.