Иллюстративное фото из архива "МГ" Преступление произошло 2 ноября 2019 года. Из материалов дела следует, что подсудимый Ажибаев увидел на улице свою знакомую Кусанову в сопровождении другого мужчины (Жолаева - прим.автора). Из-за ревности Ажибаев затащил женщину во двор частного дома, и там же стал избивать Жолаева. – Жолаев, убегая от Ажибаева, забежал во двор дома, где подсудимый с целью убийства вооружившись ножом, стал наносить множественные удары по различным частям тела Жолаева, в том числе в жизненно важный орган - в область левого плеча. От полученной раны с повреждением плечевой артерии Жолаев скончался на месте. Ажибаев убедившись, что соперник скончался похитил его сотовый телефон, стоимостью 100 тысяч тенге. После подсудимый оттащил труп Жолаева к туалетной яме и выбросил, - зачитала судья Шара Зайнуллина. Стоит отметить, что подсудимый вину свою не признал. По словам судьи, его вина была полностью доказана во время судебных разбирательств. Так, Ажибаев признан виновным по статьям 99 УК РК "Убийство" и 188 РК "Кража". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.