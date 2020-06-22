Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 22 июня, об этом сообщил на брифинге начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев. - Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа пятиэтажного дома. После чего был госпитализирован в Областную детскую многопрофильную больницу, - рассказал Жасулан Джумашев. Кроме того, он отметил, что с начала этого года это уже четвертый случай выпадения детей из окон. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что вызов в станцию скорой помощи поступил 20 июня в 23.45. - Ребенок был госпитализирован в реанимацию. Уже сегодня, 22 июня, его перевели в травматологическое отделение. Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, - дополнили в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.