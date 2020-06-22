Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, подросток купался без присмотра родителей. - 19 июня в 18.40 спасателями было извлечено из воды тело утонувшего 13-летнего подростка. Долгое время правоохранительные органы совместно с нашими сотрудниками устанавливали личность. Предположительно он прыгнул с висячего моста, чтобы искупаться, потому что тело было найдено именно там, - пояснил Жасулан Джумашев. - Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Начальник ДЧС ЗКО рассказал, что днем ранее в районе Байтерек в поселке Мичурино утонул 64-летний мужчина. - Со слов сына погибшего, его отец решил искупаться в необорудованном месте. Тело мужчины было найдено и извлечено из воды на следующий день, 19 июня, - рассказал Жасулан Джумашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.