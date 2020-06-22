По данным РГП "Казгидромет", 23 июня в Уральске ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут 28 градусов выше нуля, ночью +12. Ясную погоду без осадков прогнозируют в Атырау. Днем +33, ночью +19 градусов. Переменная облачность и 29 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 19 градусов выше нуля. В Актау облачная погода без осадков, днем +36, ночью +25 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.