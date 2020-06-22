По словам акима сельского округа Шолаканкаты Ерлана Журалиева, Анкатинское водохранилище вмещает в себя 6,5 миллиона кубометров воды. Вопрос использования речной воды для сельскохозяйственных нужд поднимался и до этого, именно для этих целей в 2017 году был проведен капитальный ремонт водохранилища. Аким области отметил,что обеспечение населения чистой и качественной водой является одной из важнейших задач социальной политики государства. В текущем году были обеспечены питьевой водой жители сельских округов Тоганас, Куспанкол, Анкаты. В селе Жымпиты полным ходом идет ремонт внутрипоселковых дорог. В рамках программы Дорожной карты занятости в текущем году будут заасфальтированы улицы Ж. Досмухамедова, А. Жумагалиева, А. Байжанова, К. Мендалиева. Ремонтные работы начались в мае текущего года. Подрядчиком является ТОО «Марасант», договор составлен на 224,5 млн. тг. В рамках данного проекта будет создано 62 рабочих места, в настоящий момент задейстовано 21 человек, 7 из них устроены через центр занятости. В дополнение к государственному контролю за всей работой, должен быть назначен общественный представитель из местного населения, котрый следил бы еженедельно за тем, как идут работы на стройплощадке. Желательно завершить работу чуть раньше срока, для этого созданы все условия. Но прежде всего вы должны уделить большое внимание качеству материалов и выполняемых работ. Вы должны работать в тандеме с технадзором и не допускать никаких недочетов,– отметил Гали Искалиев. Районный культурно-спортивный комплекс был основан в 1978 году. Весной текущего года в комплексе был проведен капитальный ремонт. Здание полностью восстановлено и соответствует всем современным стандартам. В селе также идут работы по благоустройству центральной площади. В настоящий момент здесь прокладывают брусчатку, устанавливают освещение. Гали Искалиев отметил, что если здесь поставят лавочки и урны, установят фонтан и займутся озеленением, то в будущем площадь может претендовать на звание «Жымпитинского арбата» и стать визитной карточкой Сырымского района. Этот год для района стал годом строительства и решения многих проблемных вопросов. Так, кровля здания Центра детского и юношеского творчества полностью снята и сейчас здесь активно ведутся строительные работы. Аким области лично ознакомился с ходом строительных работ, дал ряд поручений и посоветовал тратить средства разумно и делать акцент на качество. А в сельском округе Сарыой начался капитальный ремонт СОШ имени Абая. В очаге знаний обучаются 83 учащихся. К тому же рукводство сельского округа планирует организовать интернат для приезжих учеников. Теперь дети из близлежащих населенных пунктов смогут жить в интернате. Школа будет соответствовать всем современным стандартам. Гали Искалиев выразил пожелание администрации школы, о том, что необходимо максимально повысить количество учащихся. На все проводимые работы в текущем году в Сырымском районе из областного бюджета было выделено порядка 9 млрд тенге. Все проекты социально значимые. Сейчас идет строительство группового водопровода в селе Жымпиты Сырымского района из месторождения подземных вод Кенащы. В планах завершить работу в ноябре текущего года. Длина водопровода составляет 76, 954 км. Система водоснабжения Кенащы обеспечит чистой питьевой водой села Шагырлыой, Булан, Жамбыл, Кособа. Проект обойдется в 2 миллиарда 131,93 миллиона тенге, на данный момент выделено 1 миллиард 166,6 миллиона тенге и строительные работы уже начались, – отметил руководитель области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.