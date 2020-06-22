Как сообщил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев, за прошедшие сутки в ЗКО выявлено 32 случая заражения КВИ, всего по области число зараженных достигло 1157 в 552 очагах. - С 1 июня в регионе зарегистрировано 487 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следует отметить, что с 1 июня у нас нет ни одного завозного случая, то есть зараженные - это контактные случаи, - рассказал Нурлыбек Мустаев. По его словам, в нескольких районах области был введен карантин. Так, с 17 июня введен карантин в Теректинском районе и озере Шалкар. Действовать он будет до 30 июня. С 19 июня карантин ввели в Жангалинской и Жанибекском районах, а с 22 июня в Каратобинском районе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.