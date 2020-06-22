Сегодня, 22 июня, в региональной службе коммуникации руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов рассказал об эпидемиологической ситуации. Он отметил, что по ЗКО было зарегистрировано всего 1157 случаев, где темп прироста составил 2,8%. - На данный момент в инфекционных стационарах находится 317 пациентов, из них 8 дети, 12 беременные. С легкой степенью тяжести 26 пациентов, со средней степенью тяжести 261 пациент, с тяжелой степенью - 30. Из них пневмония зарегистрирована у 183 пациентов. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 16 человек, - рассказал Болатбек Каюпов. Также главврач области отметил, что заполняемость инфекционных стационаров составила 65,1%, провизорных 40,9%. - Дополнительно было развернуто 220 инфекционных коек на базе городской многопрофильной больницы, больше половины - 130 мест уже заняты. Только в выходные дни поступило 62 пациента, - пояснил руководитель управления здравоохранения ЗКО. К слову, на сегодняшний день по области выздоровело 800 человек, зарегистрировано 6 летальных случаев. Болатбек Каюпов отметил, что количество обращений в скорую помощь выросло 7 раз. За прошедшие сутки было зарегистрировано около 1000 вызовов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.