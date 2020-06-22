Иллюстративное фото из архива "МГ" 33 зараженных являются жителями города Атырау. 32 из них выявлены при прохождении скрининга, а один из них был обследован как контактное лицо. Также наличие вируса подтвердился у жителей Исатайского района 1963 года рождения и Индерского района 1953 года рождения, еще трое жители Махамбетского района 1957, 2000, 1994 года рождения. Все они были выявлены при прохождении скрининга. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. По состоянию на 22 июня в регионе выявлено 1440 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевшие - 1095. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.