Ранее сообщалось, что во время сдачи ЕНТ будут соблюдаться строгие санитарно-эпидемиологические требования Заявки на участие в едином национальном тестировании по области подали 4366 выпускников из 5142.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что в этом году главный школьный экзамен стартовал в нашей области сегодня, 22 июня. – Первыми ЕНТ будут сдавать выпускники Жангалинского и Жанибекского районов. В первый день в тестировании планировалось участие 198 выпускников, однако ЕНТ сдали 193. Один выпускник по собственному желанию отказался от тестирования, четверо не были допущены, так как у них были обнаружены сотовые телефоны, - сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО.