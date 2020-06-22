Как сообщили в региональной службе коммуникации Атырауской области, первый поток тестирования состоялся 21 июня, в центре тестирования АГУ им Халела Досмухамедова. ЕНТ сдавали 222 абитуриента. По словам руководителя филиала Национального центра тестирования при АГУ Айнагуль Дюсекеновой, первый поток сдачи ЕНТ было организовано на открытом воздухе. Все участники прошли 5 этапов дезинфекции согласно санитарно-эпидемиологическим нормам. - Пропуски на экзамен выпускники школ получили в онлайн режиме - так же, как и подавали заявления. На входе измерили температуру у абитуриентов, персонала и членов комиссии. Посадка была организована на расстоянии не менее 2 метров. При входе каждому абитуриенту выдавали новые маски – использованные ребята выбрасывали в урну. Через два часа им снова раздали новые маски, - пояснила Айнагуль Дюсекенова. Отметим, что всего в этом году ЕНТ планируют сдавать 3 102 человека, в том числе 2 254 - выпускники прошлых лет. 21 июня было организовано 6 пунктов сдачи тестирования, один в городе и пять в районах.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.