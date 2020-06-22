Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы", они сейчас не успевают наполнять резервуары для потребления воды из подземного источника. - К примеру Зачаганск потреблял зимой от 5 до 6 тысяч кубометров воды в сутки, сейчас потребление выросло до 10 тысяч кубометров, это говорит о том, что люди поливают водой свои огороды. Мы просто не успеваем набрать воды в резервуар, это проблема так дальше и будет расти, если не будут приняты экстренные меры. Необходимо финансирование, чтобы увеличить добычу воды из подземном источнике, - рассказал директор предприятия. После чего, он отметил, что они в зависимости от расхода, возможно, будут производить отключение воды в городе с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00, но это не каждый день, а только тогда, когда не будут успевать наполнять резервуар. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.