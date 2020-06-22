У 32 человек наблюдаются выраженные симптомы заболевания, 85 человек являются бессимптомными носителями вируса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 117 человек заразились коронавирусной инфекцией в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима области, на 21 июня в области 117 новых случаев заболевания COVID-19, 32 из которых - симптомные, у 85 человек не наблюдаются клинические проявления. Темп прироста составил 2,8%. Всего в регионе зарегистрировано 1157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, полностью смогли выздороветь 800 человек. Летальных случаев - 6. Рынки и ТРЦ закроют на выходные в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.