Проезд в автобусах Аксая будет бесплатным 20 ноября

Власти уже третьего города объявили о бесплатном проезде в день выборов. Об этом сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Бурлинского района. - Уважаемые жители Аксая, 20 ноября проезд в общественном транспорте по всем маршрутам будет бесплатным, - говорится в сообщении. Ранее власти Астаны и Семея сообщали о бесплатном проезде в день выборов президента. О проведение внеочередных президентских выборов Касым-Жомарт Токаев объявил 1 сентября в ходе послания народу Казахстана. Позже президент постановил назначить внеочередные выборы президента Казахстана на 20 ноября 2022 года.