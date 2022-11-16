- Уважаемые жители Аксая, 20 ноября проезд в общественном транспорте по всем маршрутам будет бесплатным, - говорится в сообщении.Ранее власти Астаны и Семея сообщали о бесплатном проезде в день выборов президента. О проведение внеочередных президентских выборов Касым-Жомарт Токаев объявил 1 сентября в ходе послания народу Казахстана. Позже президент постановил назначить внеочередные выборы президента Казахстана на 20 ноября 2022 года. ЦИК должен обеспечить их организацию и проведение. Правительству нужно принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов. В ЗКО насчитывается 505 избирательных участков, из них 144 закрытых. В список избирателей по области вошло 442 903 человека. Как сообщили, председатели территориальных избирательных комиссии ЗКО, паспорта избирательных участков имеются. Все избирательные участки включены в карту доступности Министерства труда и социальной защиты. Отметим, что теперь в Казахстане президент избирается на один срок с длительностью семь лет. Переизбрание запрещено. Кандидатами в президенты Казахстана зарегистрированы шесть человек: Касым-Жомарт Токаев, Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Салтанат Турсынбекова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Проезд в автобусах Аксая будет бесплатным 20 ноября
Власти уже третьего города объявили о бесплатном проезде в день выборов. Об этом сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Бурлинского района. - Уважаемые жители Аксая, 20 ноября проезд в общественном транспорте по всем маршрутам будет бесплатным, - говорится в сообщении. Ранее власти Астаны и Семея сообщали о бесплатном проезде в день выборов президента. О проведение внеочередных президентских выборов Касым-Жомарт Токаев объявил 1 сентября в ходе послания народу Казахстана. Позже президент постановил назначить внеочередные выборы президента Казахстана на 20 ноября 2022 года.