Аналитики сервиса OLX.kz оценили казахстанский рынок труда за девять месяцев 2022 года. Так,на рынке стали стоматолог со средней предлагаемой заработной платой в миллион тенге и дальнобойщик – 930 000 тенге.как среди работодателей, так и среди соискателей стала специальность «водитель». Средняя заработная плата по ней в Казахстане составляет – 175 000 тенге. Также в топ-3 оказались позиции грузчика и разнорабочего. Аналитики подсчитали, что для абсолютного большинства работодателей опыт работы не критичен. Сотрудников на полную занятость ищут 77% работодателей, на полный рабочий день – 57%, на частичную занятость – 20% работодателей. Сменный и гибкий графики готовы предложить 19% и 23% работодателей соответственно. Проектную или временную работу предлагает лишь 2% работодателей. Примечательно, чтоТогда как 12% соискателей ищут именно удаленную работу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.