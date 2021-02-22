По информации заместителя начальника ДЧС ЗКО Армана Токанова, высота снежного покрова по области составляет максимально 26 сантиметров, показатель промерзания почвы равен 19-62 сантиметрам. – По предварительным прогнозам ФРГП «Казгидромет», на территории ЗКО объемы влагозапасов в бассейнах рек Утва, Чижа-2, Оленты и Шидерты в пределах нормы, ниже среднемноголетних значений - в бассейнах рек Деркул и Шаган. В настоящее время процесс снегонакопления продолжается. Согласно прогнозу погоды, средняя температура воздуха в феврале ожидается около нормы, количество осадков в феврале предполагается больше нормыПо данным многолетних наблюдений на метеостанциях в феврале, марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. Помимо этого, в конце января-начале февраля текущего года на территории области прошли дожди и образовался ледяной покров, тем самым увеличив промерзание почвы. При повышении температуры воздуха данный факт может оказать пагубное влияние на обстановку в области, повысив угрозу возникновения паводковой ситуации, - заявил Арман Токанов. По информации спасателей, окончательный прогноз паводка ожидается в первой декаде марта. В населенных пунктах вывезено более 474 тысяч кубометров снега и откачено более 1150 кубометров талой воды. – В Актауском сельском округе Таскалинского района проведена реконструкция плотины протяженностью 0,8 километра, высотой 4,5 метра и установлены 4 водопропускные трубы. Генеральным подрядчиком является ТОО «BRAT-M», стоимость проекта составляет 53 миллиона тенге. В населенных пунктах Акшат, Алмаз, Акбулак, Актау, Карагаш Шынгырлауского района хозяйственным способом проведен ремонт мостов. На ремонт этих мостов было выделено около 10 миллионов тенге. На территории области находятся 59 гидротехнических сооружений, 15 из которых требуют ремонта. На постоянной основе проводится обмен прогнозной и оперативной информацией с Актюбинской, Атырауской и с приграничными областями Российской Федерации по прохождению паводковых вод. На сегодня все реки в зимнем режиме, обстановка стабильная. Работа по подготовке к предстоящему паводку продолжается, - заключил Арман Токанов. Аким области Гали Искалиев поручил всем районным и городским акимам держать вопрос на контроле. – Поручаю управлению природных ресурсов промониторить состояние гидротехнических сооружений и подготовить информацию о том, какие ремонтные работы мы должны провести в этом году, - отметил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.