Прогноз погоды на 3 июля: грозы, шквалы и жара на западе Казахстана

Западные регионы Казахстана ждет неустойчивая погода: 3 июля синоптики прогнозируют грозы, град, шквалистый ветер и жару до +34 °C в ряде областей.

Как сообщают синоптики РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области завтрашний день пройдет преимущественно спокойно. Ночью в восточной части региона возможен небольшой дождь с грозой. В Уральске в ночные часы столбики термометров покажут +16…+18 °C, а днем воздух прогреется до +27…+29 °C.

Атырау и Атыраускую область ждет жаркий день с температурой +32…+34 °C. Ночью на востоке возможны дожди с грозами, а температура составит +19…+21 °C. В регионе сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области пройдут дожди с грозами, утром возможен туман. На юге и в центре области ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. В Актау воздух прогреется до +27…+29 °C днем, ночью - +20…+22 °C.

Актюбинскую область накроет непогода: днем на востоке и юге возможны сильные ливни, град и шквал с порывами ветра до 15-20 м/с. В Актобе днем ожидаются дождь и гроза, столбики термометров поднимутся до +25…+27 °C, ночью - +14…+16 °C