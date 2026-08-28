Прогноз погоды на западе Казахстана на 29 августа

По дданым РГП "Казгидромет", в субботу, 29 августа, в Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман, сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. В Уральске прогнозируются переменная облачность без осадков, утренний туман и ветер 9-4 м/с; температура ночью составит +5...+7 °C, днем - +21...+23 °C.

В Атырауской области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается переменная облачность без осадков, ветер 2-7 м/с с дневным усилением до 8-13 м/с; температура ночью будет держаться в пределах +15...+17 °C, днем - +26...+28 °C.

В Мангистауской области на западе, востоке и в центре пройдут дожди с грозами, прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с и сохраняется пожарная опасность. В Актау временами ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15-18 м/с; температура ночью составит +19...+21 °C, днем - +28...+30 °C.

В Актюбинской области также высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ясная солнечная погода, ветер 2-7 м/с с порывами до 12 м/с; температура ночью составит +7...+9 °C, днем - +20...+22 °C.