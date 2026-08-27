Прогноз погоды в ЗКО на 28 августа

На западе Казахстана сохраняются высокие температурные показатели и чрезвычайная пожарная опасность, а в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки и порывистый ветер.

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 28 августа, в Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность при умеренном ветре 5-10 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе - высокая. Температура ночью опустится до +10...+12 °C, днем составит +22...+24 °C.

В Атырауской области установится переменная облачность, ветер ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с. По всей области и в самом Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночная температура воздуха будет держаться на отметке +15...+17 °C, днем потеплеет до +28...+30 °C.

В Мангистауской области на северо-западе и в центре пройдут небольшие дожди с грозами, а на западе и юге ожидается усиление северного и северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актау осадков не прогнозируется, действует чрезвычайная пожарная опасность, ночью ожидается +21...+23 °C, днем воздух прогреется до +29...+31 °C.

В Актюбинской области ожидается переменная облачность, ветер 1-6 м/с с дневными порывами до 10 м/с. По региону и в самом Актобе сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. Температура воздуха ночью составит +11...+13 °C, днем термометры покажут +23...+25 °C.