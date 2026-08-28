«Прогресс вместо архаики»: президент Токаев призвал дал важное напутствие

Глава государства отметил, что эти принципы должны лечь в основу идеологии будущих поколений, а главными факторами успеха остаются труд и созидание.

Казахстан демонстрирует инновационные стандарты модернизации всех сфер жизни, однако самым важным аспектом масштабных реформ является обновление гражданского самосознания нации. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба Акорды.

- Сегодня наша страна демонстрирует подлинно инновационные стандарты и подходы к реформированию всех сфер общественной жизни. Это продуманная масштабная модернизация не только государственных институтов и экономики, но, что гораздо важнее, гражданского самосознания и менталитета нации, - сказал Глава государства.

По словам Президента, в условиях глобальных войн, кризисов и взаимного недоверия подобная системная общественная трансформация уникальна и не имеет аналогов в регионе. Чтобы закрепить успехи, нации необходимо пересмотреть взгляды на ключевые аспекты своего исторического развития.

- Уверенно можно сказать: Казахстан прочно встал на путь реформ и превратился в территорию реальных перемен. Чтобы сохранить высокий темп преобразований и закрепить достигнутые результаты, нам следует изменить подходы и взгляды на ключевые аспекты исторического развития нации. Наше общество должно опираться на реальность вместо мифов, уповать на прогресс, развивать науку, а не ностальгировать по архаике, ценить деловитость, а не краснобайство, отстаивать правду и давать отпор кривде, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что эти принципы должны лечь в основу идеологии будущих поколений, а главными факторами успеха остаются труд и созидание. Кроме того, Президент выделил высокий международный авторитет Казахстана в условиях глобальной турбулентности.

- Принципиально важно, что к позиции нашей страны прислушиваются ведущие мировые державы, оказывающие значительное влияние на международную политику. Мы продолжим придерживаться заданного курса по защите национальных интересов через продвижение ценностей мира, дружбы и взаимовыгодного партнерства, - отметил Токаев.

В завершение Глава государства призвал граждан к сплоченности ради достижения общих целей и реализации намеченного курса развития.