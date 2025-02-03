Прохор Шаляпин заявил, что придумал имена своим детям

Певец добавил, что у него нет особых предпочтений: блондинка или брюнетка, ведь дело в химии между людьми.

Знаменитость признается, что сейчас на примете у него нет подходящей девушки. Уже долгое время артист одинок и даже на отдыхе один.

Хоть я постоянно и шучу, что женюсь только на старой и богатой, на самом деле я такой эмоциональный человек, что могу влюбиться и в уборщицу. Хотя, безусловно, от невесты, которая сделала бы мою жизнь еще более сытой, я бы не отказался, но тут уж как получится. Любовь ведь не выбирают, и неизвестно, к кому у меня вспыхнут чувства, — говорит Прохор.

Певец добавил, что у него нет особых предпочтений: блондинка или брюнетка, ведь дело в химии между людьми.

Есть просто сексуальное влечение, а есть что-то большее — настоящая любовь, привязанность на психологическом уровне. И когда я встречу маму своих будущих детей, думаю, цвет ее волос и глаз будет для меня неважен, — разоткровенничался 41-летний исполнитель.

Шаляпин даже придумал имена будущим детям.

Очень хочу стать папой. Я уже даже имена своим детям придумал: девочку назвал бы Елизаветой или Анной, а мальчика — Иваном или Федором, — добавил певец.

При этом Прохор Шаляпин очень боится развода. Артиста пугает раздел имущества, который часто сопровождается публичным скандалом.

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