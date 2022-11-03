«Произошёл взрыв»: в АМТ прокомментировали ЧП на шахте

«АрселорМиттал Темиртау» прокомментировали ЧП на их шахте. Фото: МЧС РК Компания сообщила, что на угольной шахте произошёл взрыв. - Команды спасателей остаются на месте происшествия. На данном этапе мы можем подтвердить, что пятеро наших коллег погибли. Наши пострадавшие коллеги доставлены в больницы, где им оказывают медицинскую помощь. Мы находимся в состоянии глубокого потрясения и скорбим. Мы оперативно работаем с аварийными службами и властями. Мы оказываем немедленную помощь семьям наших коллег, - говорится в сообщении. Акимат региона опубликовал список погибших: Бойченко Дмитрий Игореви