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Происшествия

«Произошёл взрыв»: в АМТ прокомментировали ЧП на шахте

«АрселорМиттал Темиртау» прокомментировали ЧП на их шахте. Фото: МЧС РК Компания сообщила, что на угольной шахте произошёл взрыв. - Команды спасателей остаются на месте происшествия. На данном этапе мы можем подтвердить, что пятеро наших коллег погибли. Наши пострадавшие коллеги доставлены в больницы, где им оказывают медицинскую помощь. Мы находимся в состоянии глубокого потрясения и скорбим. Мы оперативно работаем с аварийными службами и властями. Мы оказываем немедленную помощь семьям наших коллег, - говорится в сообщении. Акимат региона опубликовал список погибших: Бойченко Дмитрий Игореви
Дана Рахметова
«Произошёл взрыв»: в АМТ прокомментировали ЧП на шахте
«АрселорМиттал Темиртау» прокомментировали ЧП на их шахте.
Шесть горняков погибли в Казахстане при выбросе метана в шахте
Шесть горняков погибли в Казахстане при выбросе метана в шахте
Фото: МЧС РК Компания сообщила, что на угольной шахте произошёл взрыв.
- Команды спасателей остаются на месте происшествия. На данном этапе мы можем подтвердить, что пятеро наших коллег погибли. Наши пострадавшие коллеги доставлены в больницы, где им оказывают медицинскую помощь. Мы находимся в состоянии глубокого потрясения и скорбим. Мы оперативно работаем с аварийными службами и властями. Мы оказываем немедленную помощь семьям наших коллег, - говорится в сообщении.
Акимат региона опубликовал список погибших:
  1. Бойченко Дмитрий Игоревич 1991 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 8 лет. Осталась мать.
  2. Санжаров Андрей Павлович 1980 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 21 год. Остались родители и двое детей.
  3. Инкин Денис Анатольевич 1984 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 13 лет. Остались отец, супруга, дочь и ещё один человек на иждивении.
  4. Кашкей Арман Кадиржанулы 1993 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 8 лет. Остались родители.
  5. Ынтыбеков Маргулан Серикулы 1996 года рождения, помощник машиниста буровой установки. Стаж работы – два месяца. Остался отец.
В пресс-службе МЧС Казахстана рассказали, что психологи ведомства оказывают помощь родственникам погибших. Производственный процесс временно приостановлен, правительственная комиссия уже работает. Трагедия произошла в три часа ночи третьего ноября на шахте имени Ленина. Пять работников погибли, четверо пострадали. Полиция завело уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Президент поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЧП шахта

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