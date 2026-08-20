Производство гуманоидных роботов запустят в Казахстане

В Казахстане планируют наладить собственное производство гуманоидных роботов для применения на промышленных предприятиях. О запуске масштабного проекта сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

Инициатива призвана объединить сферы робототехники, искусственного интеллекта и индустриального производства для укрепления отечественного инженерно-технологического потенциала. Партнером страны выступит международная компания AgiBot, специализирующаяся на создании гуманоидных роботов и решениях в области Embodied AI.

- В рамках партнерства предусматриваются локализация технологий в Казахстане, развитие инженерных компетенций, проведение научных исследований и подготовка специалистов - сообщили в Миннауки.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул, что приоритетом ведомства является не трансфер готовых импортных решений, а формирование собственной научной и инженерной базы.