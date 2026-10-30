Проклятое море без берегов: загадка Атлантики, которую десятилетиями изучают ученые

Саргассово море в Атлантическом океане отличается от других морей тем, что у него нет ни одного сухопутного берега. Его границы образуют океанические течения, которые меняются в зависимости от сезона. При этом многолетние наблюдения показывают, что вода в регионе становится теплее, солонее и кислее, передает МойГород.

Об этом говорится в материале DailyGalaxy.

Чем Саргассово море отличается от других

Саргассово море ограничено четырьмя основными течениями. На западе его границей служит Гольфстрим, на севере — Северо-Атлантическое течение, на востоке — Канарское течение, а на юге — Северо-Атлантическое экваториальное течение.

Отсутствие береговой линии усложняет изучение региона. Ученые не могут проводить исследования с суши, поэтому им приходится регулярно выходить в океан и брать пробы воды. Кроме того, водные массы постоянно перемещаются под воздействием течений.

За одним участком океана наблюдают более 70 лет

Фото: Википедия

В 1954 году океанолог Генри Стоммел из Океанографического института Вудс-Хоул выбрал в Саргассовом море точку для длительных исследований. Она получила название Hydrostation S и находится примерно в 25 километрах к юго-востоку от Бермудских островов.

Ученые возвращаются туда приблизительно каждые две недели, чтобы собирать образцы воды.

Еще одна важная программа наблюдений — Bermuda Atlantic Time-series Study (BATS) — началась в 1988 году. Исследовательская точка расположена примерно в 80 километрах к юго-востоку от Бермудских островов. Здесь пробы берут ежемесячно, исследуя воду от поверхности до глубины около 4500 метров.

Благодаря этим программам специалисты могут сравнивать современное состояние океана с показателями, зафиксированными несколько десятилетий назад.

Вода становится теплее, солонее и кислее

Данные наблюдений свидетельствуют о значительных изменениях поверхностных вод Саргассова моря. С 1983 года их температура повысилась примерно на 1 °C, а концентрация растворенного кислорода снизилась приблизительно на 6%. Кроме того, вода стала солонее, а ее кислотность выросла более чем на 30%.

«Химический состав поверхностных вод океана в 2020-х годах уже вышел за пределы сезонного диапазона, который наблюдался в 1980-х годах, и океаническая экосистема теперь живет в другой химической среде, чем несколько десятилетий назад», — заявил химический океанограф Николас Бейтс, руководивший анализом данных.

Вместе с коллегой Родни Джонсоном из Бермудского института океанических наук при Университете штата Аризона он представил результаты многолетних исследований в статье, опубликованной в декабре 2023 года в журнале Frontiers in Marine Science.

Ученые обнаружили, что изменения концентрации углерода и углекислого газа прослеживаются как зимой, так и летом. Показатели 2020-х годов выходят за пределы значений, зафиксированных в 1980-х.

По данным исследователей, поверхностные воды Саргассова моря нагреваются примерно на 0,24 °C за десятилетие. Признаков замедления этих изменений специалисты не выявили.

«Эти изменения обусловлены поглощением антропогенного CO₂ из атмосферы», — пояснил Бейтс.

Океан поглощает часть углекислого газа, выбрасываемого человеком в атмосферу. Этот процесс влияет на химический состав морской воды. При этом способность воды поглощать CO₂ в районе исследований с 1983 года сократилась примерно на 6%.

Почему изменения угрожают морской экосистеме

Саргассово море получило название от саргассовых водорослей — бурых водорослей, которые не прикрепляются ко дну, а свободно плавают на поверхности. Они образуют своеобразную плавучую экосистему.

Заросли саргассовых водорослей служат убежищем и местом развития для молодых морских черепах. Среди них также обитают креветки, крабы и рыбы, приспособившиеся к жизни среди плавающих растений.

В этот регион приходят на нерест находящиеся под угрозой исчезновения угри, а горбатые киты пересекают Саргассово море во время ежегодных миграций.

Фото: Википедия

Изменение химического состава воды особенно важно для небольших морских организмов. По мере повышения кислотности им становится сложнее формировать оболочки и скелеты из карбоната кальция. К таким организмам относятся, в частности, некоторые виды известкового фитопланктона — микроскопических обитателей океана, играющих важную роль в морских пищевых цепях.

Исследователи отмечают, что за последние 40 лет условия для формирования таких структур стали менее благоприятными. Однако их работа фиксировала изменения химического состава воды, а не непосредственно последствия для морских черепах или угрей.

Причины снижения концентрации кислорода также могут быть разными. Среди возможных факторов ученые называют изменение климата, физические процессы в океане, газообмен с атмосферой и биологическую активность.

Почему ученые продолжают наблюдения

Саргассово море находится в открытой части Атлантического океана, поэтому изучение его состояния во многом зависит от регулярных экспедиций.

Длительные наблюдения позволяют выявлять тенденции, которые невозможно заметить за несколько лет. По словам Питера Шлоссера, директора Global Futures Laboratory при Университете штата Аризона, получить подобные данные можно только благодаря исследованиям с кораблей, которые продолжаются десятилетиями.

Бейтс также отметил, что температура океана в 2020-х годах стала беспрецедентной по сравнению с самым продолжительным доступным рядом наблюдений, охватывающим период с 1950-х годов.

Исследования в точке Hydrostation S продолжаются. Ученые по-прежнему берут пробы воды в том же районе, который Генри Стоммел выбрал для наблюдений еще в 1954 году.