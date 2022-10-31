- Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена «Курмет». В связи с наличием несовершеннолетнего ребёнка у подсудимой прошу отсрочить наказание до трёх лет, - заявила государственный обвинитель.Семь лет лишения свободы в учреждении средней безопасности также попросила прокурор для бывшего главы областного управления культуры Акылбека Рыскалиева. Адамову, который подозревается в даче взятки, прокурор предлагает наказание в виде четырёх лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Прокурор запросил для экс-замакима Хаменовой семь лет колонии
Также гособвинитель просит лишить бывшую чиновницу ордена «Курмет», передаёт AtyrauPress.kz. Сегодня, 31 октября, по делу бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начались прения сторон. Прокурор просит назначить ей семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. - Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена «Курмет». В связи с наличием несовершеннолетнего ребёнка у подсудимой прошу отсрочить наказание до трёх лет, - заявила государственный обвинитель. Семь