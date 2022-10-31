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Социум

Прокурор запросил для экс-замакима Хаменовой семь лет колонии

Также гособвинитель просит лишить бывшую чиновницу ордена «Курмет», передаёт AtyrauPress.kz. Сегодня, 31 октября, по делу бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начались прения сторон. Прокурор просит назначить ей семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. - Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена «Курмет». В связи с наличием несовершеннолетнего ребёнка у подсудимой прошу отсрочить наказание до трёх лет, - заявила государственный обвинитель. Семь
Дана Рахметова
Прокурор запросил для экс-замакима Хаменовой семь лет колонии
Также гособвинитель просит лишить бывшую чиновницу ордена «Курмет», передаёт AtyrauPress.kz.
Казахстанская мажилисвумен стала заместителем акима Атырауской области
Казахстанская мажилисвумен стала заместителем акима Атырауской области
Сегодня, 31 октября, по делу бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начались прения сторон. Прокурор просит назначить ей семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности.
- Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена «Курмет». В связи с наличием несовершеннолетнего ребёнка у подсудимой прошу отсрочить наказание до трёх лет, - заявила государственный обвинитель.
Семь лет лишения свободы в учреждении средней безопасности также попросила прокурор для бывшего главы областного управления культуры Акылбека Рыскалиева. Адамову, который подозревается в даче взятки, прокурор предлагает наказание в виде четырёх лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Дело Хаменовой

О задержании чиновницы стало известно 10 декабря 2021 года. Её и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге. 22 декабря стало известно, что заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову арестовали и водворили в следственный изолятор, где она находилась до суда. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом мажилиса от партии Amanat (ранее Nur Otan), а также членом комитета по вопросам экологии и природопользованию. Главное судебное разбирательство отложили на восемь дней, так как подсудимая заявила, что не получала копию обвинительного акта. Покидая зал судебного заседания, Хаменова заявила, что все «ответят за восемь месяцев», которые во время следствия она провела в следственном изоляторе. Только третьего августа её освободили от должности заместителя акима. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау

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