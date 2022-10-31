Прокурор запросил для экс-замакима Хаменовой семь лет колонии

Также гособвинитель просит лишить бывшую чиновницу ордена «Курмет», передаёт AtyrauPress.kz. Сегодня, 31 октября, по делу бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начались прения сторон. Прокурор просит назначить ей семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. - Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена «Курмет». В связи с наличием несовершеннолетнего ребёнка у подсудимой прошу отсрочить наказание до трёх лет, - заявила государственный обвинитель. Семь