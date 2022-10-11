В Астане продолжается суд по делу бывшего министра здравоохранения. Экс-глава Минздрава Биртанов задержан по подозрению в растрате денег в крупном размере Фото из архива"МГ" Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову запросили срок лишения свободы до шести лет. Гособвинитель попросил признать экс-главу ведомства виновным, а также взыскать с него и его бывшего заместителя Олжаса Абишева сумму в полтора миллиарда тенге. Прокурор предложил Биртанову назначить режим отбывания наказания в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности, а меру пресечения в виде домашнего ареста сменить на содержание под стражей. Другому фигуранту уголовного дела Олжасу Абишеву попросили пять лет лишения свободы. Елжан Биртанов находится под домашним арестом с ноября 2020 года. По версии следствия, бывший министр здравоохранения и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации ведомства. Стоимость невыполненных работ составляет полтора миллиарда тенге. Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями - он использовал борт санитарной авиации для личных целей, будучи болеющим COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.