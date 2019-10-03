Иллюстративное фото из архива "МГ" - По инициативе прокуратуры города совместно с департаментом юстиции, палатой частных судебных исполнителей и Центром занятости проведена «Ярмарка вакансий», - рассказали в прокуратуре. - В акции приняли участие шесть крупных предприятий города и 50 должников по алиментам, которые не имеют постоянного места работы. По результатам акции все пришедшие неплательщики алиментов сдали свое резюме участвующим предприятиям. Такие мероприятия позволяют найти хорошую работу должникам для обеспечения своих детей, отметили в прокуратуре Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.