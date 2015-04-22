Прокуроры Атырау заставили предприятия выплатить зарплату рабочим

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прокуратуру г.Атырау. Как стало известно, прокуратура Атырау проводила мониторинг соблюдения трудового законодательства, в том числе по вопросу своевременности выплаты гражданам заработной платы. Ими было установлено, что у ТОО «Гюрал» (деятельность в сфере нефти и газа) имелась задолженность по заработной плате перед 79 работниками на общую сумму свыше 24 миллионов тенге (с ноября 2014 года по февраль 2015 года). По предписанию прокурора Атырау, указанная задолженность по заработной плате перед работниками была полностью погашен