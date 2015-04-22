Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Прокуроры Атырау заставили предприятия выплатить зарплату рабочим

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прокуратуру г.Атырау. Как стало известно, прокуратура Атырау проводила мониторинг соблюдения трудового законодательства, в том числе по вопросу своевременности выплаты гражданам заработной платы. Ими было установлено, что у ТОО «Гюрал» (деятельность в сфере нефти и газа) имелась задолженность по заработной плате перед 79 работниками на общую сумму свыше 24 миллионов тенге (с ноября 2014 года по февраль 2015 года). По предписанию прокурора Атырау, указанная задолженность по заработной плате перед работниками была полностью погашен
gorod
Прокуроры Атырау заставили предприятия выплатить зарплату рабочим
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прокуратуру г.Атырау.  Как стало известно, прокуратура Атырау проводила мониторинг соблюдения трудового законодательства, в том числе по вопросу своевременности выплаты гражданам заработной платы. Ими было установлено, что у ТОО «Гюрал» (деятельность в сфере нефти и газа) имелась задолженность по заработной плате перед 79 работниками на общую сумму свыше 24 миллионов тенге (с ноября 2014 года по февраль 2015 года). По предписанию прокурора Атырау, указанная задолженность по заработной плате перед работниками была полностью погашена. Кроме того, по представлению прокуратуры 63 работникам ТОО «Атырау Генплан» полностью выплачена заработная плата в размере 3,3 миллионов тенге.
прокуратура задолженность по зарплате

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article