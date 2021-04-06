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Социум

Пропавшая мать троих детей в Уральске рассказала подробности своего исчезновения

39-летняя Райхан Танжарикова пропала 21 марта, 6 апреля она вернулась домой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 6 апреля в редакцию "МГ" позвонили родственники пропавшей Райхан Танжариковой и рассказали, что она вернулась, жива, здорова, однако другие подробности рассказывать не стали. В пресс-службе департамента полиции ЗКО информацию о том, что женщина нашлась, подтвердили. Райхан Танжарикова рассказала подробности и причину своего исчезновения. - 21 марта я вышла, чтобы куда-то сходить. И пошла к своим знакомым, там и была все это время. Конечно, думала, что дети за меня переживают
Кристина Кобина
Пропавшая мать троих детей в Уральске рассказала подробности своего исчезновения
39-летняя Райхан Танжарикова пропала 21 марта, 6 апреля она вернулась домой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мать троих детей без вести пропала в Уральске
Мать троих детей без вести пропала в Уральске
6 апреля в редакцию "МГ" позвонили родственники пропавшей Райхан Танжариковой и рассказали, что она вернулась, жива, здорова, однако другие подробности рассказывать не стали. В пресс-службе департамента полиции ЗКО информацию о том, что женщина нашлась, подтвердили. Райхан Танжарикова рассказала подробности и причину своего исчезновения. - 21 марта я вышла, чтобы куда-то сходить. И пошла к своим знакомым, там и была все это время. Конечно, думала, что дети за меня переживают, но ушла от обиды на мужа, - пояснила женщина. Женщина успела встретиться с дочерью после двухнедельного расставания. - Сегодня я увидела только дочь, она плакала и говорила: "Мама, мама!" Я больше не буду так делать, - с сожалением сказала Райхан Танжарикова. - Очень скучала по детям и сама пришла домой. Стоит отметить, что в настоящее время Райхан Танжарикова не работает. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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