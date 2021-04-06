Пропавшая мать троих детей в Уральске рассказала подробности своего исчезновения

39-летняя Райхан Танжарикова пропала 21 марта, 6 апреля она вернулась домой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 6 апреля в редакцию "МГ" позвонили родственники пропавшей Райхан Танжариковой и рассказали, что она вернулась, жива, здорова, однако другие подробности рассказывать не стали. В пресс-службе департамента полиции ЗКО информацию о том, что женщина нашлась, подтвердили. Райхан Танжарикова рассказала подробности и причину своего исчезновения. - 21 марта я вышла, чтобы куда-то сходить. И пошла к своим знакомым, там и была все это время. Конечно, думала, что дети за меня переживают