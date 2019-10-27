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Социум

Пропавшая месяц назад в Уральске девушка найдена мертвой

Тело Айгерим Шаркубеновой-Узаховой было найдено сегодня, 27 октября, в реке Урал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что тело девушки обнаружено в реке Урал в районе автовокзала. - Причина смерти будет известна после проведенной экспертизы, однако судя по внешним признакам, это было самоубийство, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Напомним, Айгерим Шаркубенова-Узахова пропала 27 сентября. По словам родных, в тот день девушка вышла из дома по ул. Гагарина и ушла в неизвестном направлении. Родные вели поиски девушки. П
Дана Рахметова
Пропавшая месяц назад в Уральске девушка найдена мертвой
Тело Айгерим Шаркубеновой-Узаховой было найдено сегодня, 27 октября, в реке Урал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что тело девушки обнаружено в реке Урал в районе автовокзала. - Причина смерти будет известна после проведенной экспертизы, однако судя по внешним признакам, это было самоубийство, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Напомним, Айгерим Шаркубенова-Узахова пропала 27 сентября. По словам родных, в тот день девушка вышла из дома по ул. Гагарина и ушла в неизвестном направлении. Родные вели поиски девушки. По всему городу были расклеены объявления с фотографией, информация о поиске распространялась в соцсетях. Позже мама девушки обратилась в СМИ, обещая вознаграждение за любую информацию о дочери. Полицейские также вели поиски пропавшей девушки. 16 октября на брифинге в департаменте полиции ЗКО  заместитель руководителя управления криминальной полиции ДП ЗКО Рауан Мусин рассказал, что видеокамеры зафиксировали, что девушка в день пропажи пошла в сторону автовокзала и спустилась к Уралу в том районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Урал девушка

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