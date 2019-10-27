Пропавшая месяц назад в Уральске девушка найдена мертвой

Тело Айгерим Шаркубеновой-Узаховой было найдено сегодня, 27 октября, в реке Урал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что тело девушки обнаружено в реке Урал в районе автовокзала. - Причина смерти будет известна после проведенной экспертизы, однако судя по внешним признакам, это было самоубийство, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Напомним, Айгерим Шаркубенова-Узахова пропала 27 сентября. По словам родных, в тот день девушка вышла из дома по ул. Гагарина и ушла в неизвестном направлении. Родные вели поиски девушки. П