Пропавшая в Актобе 14-летняя девочка найдена живой и невредимой

Информацию о том, что девочка нашлась, подтвердили в школе №36 и дежурной части ДВД, сообщает "Диапазон". Напомним, ранее сообщалось, что 15 апреля днем 14-летняя Фариза Бекбаева ушла из дома и не вернулась. Школьница пропала в районе ВОХР, в окрестностях АЗФ. - Она пришла из школы, сотовый телефон, кроссовки, и рюкзак дома, - пишет Камшат Мансарбаева. - Все думали, что она пошла к дедушке, а у бабушки и дедушки, думали, что она дома, после обеда выяснилось, что она пропала. В соцсетях появилась информация, что ее нашли повешенной. К счастью, эту "утку" тут же опровергли. - Девочка нашлась. Он