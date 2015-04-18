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Социум

Пропавшая в Актобе 14-летняя девочка найдена живой и невредимой

Информацию о том, что девочка нашлась, подтвердили в школе №36 и дежурной части ДВД, сообщает "Диапазон". Напомним, ранее сообщалось, что 15 апреля днем 14-летняя Фариза Бекбаева ушла из дома и не вернулась. Школьница пропала в районе ВОХР, в окрестностях АЗФ. - Она пришла из школы, сотовый телефон, кроссовки, и рюкзак дома, - пишет Камшат Мансарбаева. - Все думали, что она пошла к дедушке, а у бабушки и дедушки, думали, что она дома, после обеда выяснилось, что она пропала. В соцсетях появилась информация, что ее нашли повешенной. К счастью, эту "утку" тут же опровергли. - Девочка нашлась. Он
gorod
Пропавшая в Актобе 14-летняя девочка найдена живой и невредимой
devochka1111
devochka1111
Информацию о том, что девочка нашлась, подтвердили в школе №36 и дежурной части ДВД, сообщает "Диапазон". Напомним, ранее сообщалось, что 15 апреля днем 14-летняя Фариза Бекбаева ушла из дома и не вернулась. Школьница пропала в районе ВОХР, в окрестностях АЗФ. - Она пришла из школы, сотовый телефон, кроссовки, и рюкзак дома, - пишет Камшат Мансарбаева. - Все думали, что она пошла к дедушке, а у бабушки и дедушки, думали, что она дома, после обеда выяснилось, что она пропала. В соцсетях появилась информация, что ее нашли повешенной. К счастью, эту "утку" тут же опровергли. - Девочка нашлась. Она жива, - сказала Мейрамгуль, сотрудница СОШ №36. Через недолгое время эту новость подтвердили в дежурной части ДВД. - Наши сотрудники нашли девочку. Она жива. О подробностях пропажи и о том, как и где ее нашли, сообщим позже, - сказали в ДВД. Сообщается, что девочка ушла из дома из-за ссор с родителями на бытовой почве.

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