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Происшествия Социум

Пропавшая в Актобе жительница Уральска найдена в Астане

Несовершеннолетнюю девушку полицейские нашли у своих знакомых в Астане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, 22 января в 00.14 в полицию г. Актобе обратился 53-летний житель г. Уральск и сообщил о том, что 19 января его 17-летняя дочь выехала на такси в г. Актобе на лечение и не вернулась домой. - Отец рассказал, что 21 января в 16.30 девочка разговаривала по сотовому телефону с ним и сообщила, что выезжает из г. Актобе на такси и едет домой в г. Уральск, однако домой она не приехала, - рассказали в
gorod
Пропавшая в Актобе жительница Уральска найдена в Астане
Несовершеннолетнюю девушку полицейские нашли у своих знакомых в Астане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, 22 января в 00.14 в полицию г. Актобе обратился 53-летний житель г. Уральск и сообщил о том, что 19 января  его 17-летняя дочь выехала на такси в г. Актобе на лечение и не вернулась домой. - Отец рассказал, что 21 января в 16.30 девочка разговаривала по сотовому телефону с ним и сообщила, что выезжает из г. Актобе на такси и едет домой в г. Уральск, однако домой она не приехала, - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был проведен большой объем работы, в результате чего сотрудники УВД г.Актобе обнаружили несовершеннолетнюю в г.Астане у ее знакомых. В настоящее время девушка передана родителям.
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