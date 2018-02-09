Пропавшая в Актобе жительница Уральска найдена в Астане

Несовершеннолетнюю девушку полицейские нашли у своих знакомых в Астане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, 22 января в 00.14 в полицию г. Актобе обратился 53-летний житель г. Уральск и сообщил о том, что 19 января его 17-летняя дочь выехала на такси в г. Актобе на лечение и не вернулась домой. - Отец рассказал, что 21 января в 16.30 девочка разговаривала по сотовому телефону с ним и сообщила, что выезжает из г. Актобе на такси и едет домой в г. Уральск, однако домой она не приехала, - рассказали в