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Социум

Пропавшие в Актюбинской области братья-охотники найдены мертвыми

Иллюстративное фото с ссайта jankovoy.livejournal.com Мужчины 11 апреля ушли на охоту в Айтекебийский район, и с тех пор от них не было вестей, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тела двух мужчин обнаружили сами родственники, которые все это время самостоятельно вели поиски на территории Аралтогайского сельского округа. По предварительной версии, они утонули. Сейчас полицейскими назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна выяснить точную причину смерти. Известно, что тела братьев обнаружили на берегу реки Иргиз. Нашли их вчера, 27 апреля, около 10 часов утра. Обнаружили т
gorod
Пропавшие в Актюбинской области братья-охотники найдены мертвыми
Иллюстративное фото с ссайта jankovoy.livejournal.com
Иллюстративное фото с ссайта jankovoy.livejournal.com
 Иллюстративное фото с ссайта jankovoy.livejournal.com Мужчины 11 апреля ушли на охоту в Айтекебийский район, и с тех пор от них не было вестей, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тела двух мужчин обнаружили сами родственники, которые все это время самостоятельно вели поиски на территории Аралтогайского сельского округа. По предварительной версии, они утонули. Сейчас полицейскими назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна выяснить точную причину смерти. Известно, что тела братьев обнаружили на берегу реки Иргиз. Нашли их вчера, 27 апреля, около 10 часов утра. Обнаружили тела примерно в 700-800 метрах от того места, где предположительно они в последний раз находились еще живыми, - рассказали в пресс службе ДВД Актюбинской области. Напомним, родные пропавших мужчин за собственный счет нанимали вертолет для поисков, но это не принесло никаких результатов.

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