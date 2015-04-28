Пропавшие в Актюбинской области братья-охотники найдены мертвыми

Иллюстративное фото с ссайта jankovoy.livejournal.com Мужчины 11 апреля ушли на охоту в Айтекебийский район, и с тех пор от них не было вестей, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тела двух мужчин обнаружили сами родственники, которые все это время самостоятельно вели поиски на территории Аралтогайского сельского округа. По предварительной версии, они утонули. Сейчас полицейскими назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна выяснить точную причину смерти. Известно, что тела братьев обнаружили на берегу реки Иргиз. Нашли их вчера, 27 апреля, около 10 часов утра. Обнаружили т