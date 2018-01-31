Пропавший солдат-срочник из Атырау нашелся в Алматы

С парнем все в порядке, он дослужит свой срок и вернется домой в апреле этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Этой новостью поделился брат пропавшего солдата. Подробности мужчина не сообщил, но рассказал, что уже встретился с Жанболатом, его настроение и самочувствие хорошее. - Я повидался с братом, мы уже дали интервью телеканалу, собираюсь выезжать в Атырау с хорошими новостями, поеду обрадуют маму, которая ждала его до последнего, - рассказал брат пропавшего солдата. Где солдат находился все это время - мужчина не уточнил. Жанболат БОЗБАНОВ продолжит службу в армии до апре