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Социум

Пропавший солдат-срочник из Атырау нашелся в Алматы

С парнем все в порядке, он дослужит свой срок и вернется домой в апреле этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Этой новостью поделился брат пропавшего солдата. Подробности мужчина не сообщил, но рассказал, что уже встретился с Жанболатом, его настроение и самочувствие хорошее. - Я повидался с братом, мы уже дали интервью телеканалу, собираюсь выезжать в Атырау с хорошими новостями, поеду обрадуют маму, которая ждала его до последнего, - рассказал брат пропавшего солдата. Где солдат находился все это время - мужчина не уточнил. Жанболат БОЗБАНОВ продолжит службу в армии до апре
gorod
Пропавший солдат-срочник из Атырау нашелся в Алматы
С парнем все в порядке, он дослужит свой срок и вернется домой в апреле этого года,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Этой новостью поделился брат пропавшего солдата. Подробности мужчина не сообщил, но рассказал, что уже встретился с Жанболатом, его настроение и самочувствие хорошее. - Я повидался с братом, мы уже дали интервью телеканалу, собираюсь выезжать в Атырау с хорошими новостями, поеду обрадуют маму, которая ждала его до последнего, -  рассказал брат пропавшего солдата. Где солдат находился все это время - мужчина не уточнил. Жанболат БОЗБАНОВ продолжит службу в армии до апреля этого года, после чего его ждет демобилизация. Напомним, 18-летний Жанболат БОЗБАНОВ пропал из воинской части  Жамбылской области, где проходил срочную службу. Вечером 21 января парень покинул место службы, его искали 10 дней. По официальному сообщению Министерства обороны РК парень  был найден в г.Алматы 30 января т.г. в ходе поисковых мероприятий военной полицией ВС РК.
Камилла МАЛИК  
Армия солдат служба

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