Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Пропавшую девочку нашли на съемной квартире в Актобе

В арендованном жилье девочка находилась вместе со своими друзьями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 18 апреля в дежурную часть управления полиции города Актобе обратилась женщина с заявлением о пропаже 17-летней дочери. – Со слов ее матери, накануне вечером дочь самостоятельно покинула место жительства и отправилась в неизвестном направлении. В поисковых мероприятиях принимали участие сотрудники УП г.Актобе, комплексные силы полиции и сотрудники УКП. С момента поступления заявлен
Арайлым Усербаева
Пропавшую девочку нашли на съемной квартире в Актобе
В арендованном жилье девочка находилась вместе со своими друзьями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Пропавшую девочку нашли на съемной квартире в Актобе
Пропавшую девочку нашли на съемной квартире в Актобе
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 18 апреля в дежурную часть управления полиции города Актобе обратилась женщина с заявлением о пропаже 17-летней дочери. – Со слов ее матери, накануне вечером дочь самостоятельно покинула место жительства и отправилась в неизвестном направлении. В поисковых мероприятиях принимали участие сотрудники УП г.Актобе, комплексные силы полиции и сотрудники УКП. С момента поступления заявления о безвестном исчезновении были обследованы прилегающие территории, лесные массивы, заброшенные строения, - рассказали в полиции. В результате поисковых мероприятий на утро следующего дня было установлено местонахождение несовершеннолетней. Выяснилось, что 17-летняя девочка была с друзьями в съёмной квартире. – При первом уходе такого ребенка из дома важно правильное поведение родителей, которое на начальном этапе еще может исправить положение, восстановить отношение в семье. Чаще всего поводом уйти из дома становится игнорирование потребностей ребёнка, в основе которого лежит отсутствие взаимопонимания с родителями. В этот период психологический климат семьи имеет для ребенка очень большое значение. Дискомфорт в отношениях с родителями воспринимается очень остро. Кроме того, чтобы не терять время необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Родители пропавшей девочки обратились в полицию в час ночи, спустя несколько часов после того как самостоятельно вели поиски, - говорит начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полиция девочка квартира

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article