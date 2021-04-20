Пропавшую девочку нашли на съемной квартире в Актобе

В арендованном жилье девочка находилась вместе со своими друзьями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 18 апреля в дежурную часть управления полиции города Актобе обратилась женщина с заявлением о пропаже 17-летней дочери. – Со слов ее матери, накануне вечером дочь самостоятельно покинула место жительства и отправилась в неизвестном направлении. В поисковых мероприятиях принимали участие сотрудники УП г.Актобе, комплексные силы полиции и сотрудники УКП. С момента поступления заявлен