Прорыв тепломагистрали устранили в Алматы

Движение на улице Шарипова восстановлено. Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили о ликвидации последствий прорыва на теплотрассе. Около двух часов ночи восстановили трубопровод, в 2:40 - подачу отопления. - Также восстановлено движение автотранспорта по улице Шарипова. Асфальтное покрытие планируется восстановить до 13 ноября при наличии благоприятных погодных условий, - говорится в сообщении. Жителям вновь напомнили, что при выбросе воды и пара нужно сразу звонить в аварийно-диспетчерскую службу алматинских теплосетей по телефону: 8 (727) 37