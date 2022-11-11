- Также восстановлено движение автотранспорта по улице Шарипова. Асфальтное покрытие планируется восстановить до 13 ноября при наличии благоприятных погодных условий, - говорится в сообщении.Жителям вновь напомнили, что при выбросе воды и пара нужно сразу звонить в аварийно-диспетчерскую службу алматинских теплосетей по телефону: 8 (727) 378-06-65. Напомним, прорыв трубы произошёл на пересечении улиц Гоголя и Шарипова в 17 часов десятого ноября. Причина повреждения – наружная коррозия. Временно без тепла оставались 67 многоквартирных и два частных домов, шесть объектов образования и более 20 других объектов. Пострадавших среди людей нет, по крайней мере, за медицинской помощью в 103 и больницы города никто не обращался. Мы запросили информацию о повреждённом имуществе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Прорыв тепломагистрали устранили в Алматы
Движение на улице Шарипова восстановлено. Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили о ликвидации последствий прорыва на теплотрассе. Около двух часов ночи восстановили трубопровод, в 2:40 - подачу отопления. - Также восстановлено движение автотранспорта по улице Шарипова. Асфальтное покрытие планируется восстановить до 13 ноября при наличии благоприятных погодных условий, - говорится в сообщении. Жителям вновь напомнили, что при выбросе воды и пара нужно сразу звонить в аварийно-диспетчерскую службу алматинских теплосетей по телефону: 8 (727) 37