Просрочка по кредитам жителей ЗКО увеличилась до 5,6 млрд тенге

Общая просроченная задолженность физических и юридических лиц в ЗКО составила 10,8 млрд тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива МГ По словам заместителя директора филиала Нацбанка по ЗКО Сергея РОДИНА, только в январе филиалами банков было выдано кредитов на сумму 17 млрд тенге, причем основная доля выдана в национальной валюте. - Физическим лицам выдано кредитов на сумму 8,6 млрд тенге, юридическим - 8,4 млрд тенге, - сообщил Сергей РОДИН. Стоит отметить, что 1,3 млрд тенге жители ЗКО взяли на строительство и покупку жилья и 6,7 млрд тенге - на потреби