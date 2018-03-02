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Социум Экономика

Просрочка по кредитам жителей ЗКО увеличилась до 5,6 млрд тенге

Общая просроченная задолженность физических и юридических лиц в ЗКО составила 10,8 млрд тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива МГ По словам заместителя директора филиала Нацбанка по ЗКО Сергея РОДИНА, только в январе филиалами банков было выдано кредитов на сумму 17 млрд тенге, причем основная доля выдана в национальной валюте. - Физическим лицам выдано кредитов на сумму 8,6 млрд тенге, юридическим - 8,4 млрд тенге, - сообщил Сергей РОДИН. Стоит отметить, что 1,3 млрд тенге жители ЗКО взяли на строительство и покупку жилья и 6,7 млрд тенге - на потреби
Дана Рахметова
Просрочка по кредитам жителей ЗКО увеличилась до 5,6 млрд тенге
Общая просроченная задолженность физических и юридических лиц в ЗКО составила 10,8 млрд тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива МГ По словам заместителя директора филиала Нацбанка по ЗКО Сергея РОДИНА, только в январе филиалами банков было выдано кредитов на сумму 17 млрд тенге, причем основная доля выдана в национальной валюте. - Физическим лицам выдано кредитов на сумму 8,6 млрд тенге, юридическим - 8,4 млрд тенге, - сообщил Сергей РОДИН. Стоит отметить, что 1,3 млрд тенге жители ЗКО взяли на строительство и покупку жилья и 6,7 млрд тенге - на потребительские цели. На 1 февраля 2018 года общая сумма задолженности по кредитам составила 221 млрд тенге, из низ 127,3 млрд - это долги физических лиц. Между тем, в филиале Нацбанка отметили, что просроченная задолженность по кредитам снизилась на 10,2% и составила 10,8 млрд тенге, при этом просрочка юрлиц снизилась на 20,5%. А вот просроченная задолженность физических лиц увеличилась на 2,5% и составила 5,6 мрлрд тенге. - Удельный вес кредитов, по которым имеется просроченная задолженность, составил 4,9% от ссудного портфеля филиалов банков, - рассказал Сергей РОДИН.
Кредиты жители ЗКО

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