Просрочки по кредитам: что делать, если платить нечем, а банки отказывают в рассрочке

Долги по кредитам и просрочки перестают быть безвыходной ситуацией, если знать свои права. Банки и микрофинансовые организации обязаны идти навстречу заемщикам в сложной ситуации, а новые онлайн-сервисы позволяют урегулировать долги сразу перед всеми кредиторами через единое окно.

Финансовые проблемы могут случиться с каждым: потеря работы, резкое сокращение зарплаты или болезнь близких. Главное правило, о котором предупреждают регуляторы, — ни в коем случае не прятаться от банков и микрофинансовых организаций. Просрочка сама по себе не исчезнет, но закон дает четкие механизмы, как легально уменьшить нагрузку, заморозить пени или реструктуризировать долг без помощи платных посредников, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Первый шаг: идем к кредитору с доказательствами

Если вы понимаете, что вовремя внести платеж не получается, не ждите звонков от службы взыскания. Сразу пишите заявление в свой банк или МФО с просьбой изменить условия договора.

Просто слов о нехватке денег будет недостаточно — к заявлению нужно приложить бумаги, которые докажут ухудшение вашего финансового положения. Подойдут:

справка о том, что вы официально зарегистрированы безработным;

приказ или уведомление от работодателя о сокращении или уходе в неоплачиваемый отпуск;

больничный лист (в том числе если вы ухаживали за заболевшим супругом или близким родственником);

документы о серьезных расходах из-за несчастного случая или ЧП;

свидетельство о смерти близких родственников.

Кредитор обязан изучить ваше обращение и дать официальный ответ всего за 15 календарных дней.

Что делать, если банк уперся и отказывает?

Отказ банка — это еще не тупик. Если предложенные условия вас не устраивают или кредитор ведет себя неконструктивно, на помощь приходят независимые омбудсманы. Их услуги полностью бесплатны, а решения обязательны для исполнения банками и микрофинансовыми организациями.

Подать жалобу можно онлайн:

по банковским займам — через сайт bank-ombudsman.kz;

по микрокредитам — на портале mfombudsman.kz.

Важное условие: омбудсман примет ваше дело в работу только после того, как вы официально обратитесь в сам банк и получите от него отказ либо не дождетесь ответа в срок. Никаких «посредников» нанимать не нужно — всю процедуру можно пройти самостоятельно со смартфона или компьютера.

Как решить проблему с несколькими кредитами сразу?

Тем, у кого накопились долги сразу по нескольким потребительским займам, больше не нужно бегать по разным офисам. С лета в стране работает Единая цифровая платформа Finkelisim.kz. Система создана при поддержке Агентства по регулированию финансового рынка и Первого кредитного бюро и работает по принципу «единого окна».

Кто может воспользоваться платформой:

просрочка по беззалоговым кредитам составляет от 90 дней и дольше;

долги есть как минимум перед двумя разными кредиторами;

общая сумма задолженности укладывается в диапазон от 150 до 1 600 МРП;

по кредитам еще нет судебных решений или исполнительных надписей нотариуса.

Платформа не распространяется на ипотеку, автокредиты, бизнес-займы, мошеннические кредиты, а также случаи, когда должник служит в армии или уже проходит процедуру банкротства. До 1 января все расходы на услуги медиаторов на платформе полностью покрываются за счет омбудсманов, для граждан эта услуга бесплатна.

Крайняя мера: когда платить вообще нечем

Если доходы упали окончательно и объективно выплачивать долги невозможно, закон позволяет рассмотреть процедуру внесудебного банкротства. Оформить ее можно через портал электронного правительства.

Однако это серьезный шаг со своими последствиями:

В течение пяти лет после завершения процедуры вы не сможете брать новые кредиты и займы.

Три года за вашим финансовым состоянием будет идти мониторинг.

Подать на банкротство повторно разрешено только через семь лет.

Главное — действовать на опережение. Игнорирование звонков и писем от кредиторов только увеличивает долг за счет штрафов, в то время как законные инструменты реструктуризации помогают взять передышку и восстановить бюджет.