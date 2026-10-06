Просрочки по займам в ломбардах Казахстана могут перестать портить кредитную историю

По данным Finprom, казахстанские ломбарды продолжают наращивать прибыль. За первое полугодие 2026 года они заработали 36,9 миллиарда тенге чистой прибыли - на 18,3% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста постепенно снижаются: в 2025 году этот показатель вырос на 31,4%, а годом ранее - почти на 73%.

Основные деньги рынка сосредоточены у нескольких крупных игроков. Больше всего за первые шесть месяцев заработал "М-Ломбард" - 7,8 миллиарда тенге. На втором месте - "МК-Ломбард" с 5,9 миллиарда, на третьем - "МК-Золото Ломбард" с 5,2 миллиарда. Вместе эти три компании получили больше половины всей прибыли ломбардного сектора - 51,3%. При этом рынок растёт не только по прибыли, но и по оборотам. За январь-июнь ломбарды получили 260,8 миллиарда тенге выручки - сразу на 63,1% больше, чем годом ранее. За три года доходы выросли более чем втрое.

С 2020 года ломбарды работают в регулируемом финансовом поле, а информация об их микрокредитах передаётся в кредитные бюро. Это значит, что если человек берёт деньги под залог телефона, техники, украшений или другого имущества, этот заём отражается в его кредитной истории. Если вовремя не погасить долг, некоторое время там может появиться просрочка — даже если в итоге человек просто не забирает залог, а ломбард продаёт его или оставляет себе.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предложило не указывать в кредитном отчёте некоторые последствия просрочки по ломбардным займам - например, количество дней просрочки, сумму просроченных платежей, штрафы и пеню. При этом сам факт займа из кредитной истории не исчезнет: пока договор действует, информация о нём будет сохраняться. Логика регулятора проста: ломбард выдаёт деньги под залог имущества, поэтому ситуация, когда клиент не выкупил вещь, не обязательно означает, что он является проблемным заёмщиком.

Если изменения примут, невыкуп залога в ломбарде будет меньше влиять на кредитную историю человека. Для клиентов это станет хорошей новостью: обращение в ломбард перестанет так сильно отражаться на возможности получить кредит в будущем. Но для самих ломбардов бизнес-модель останется прежней: если заём не возвращён, их главным обеспечением по-прежнему остается заложенное имущество.