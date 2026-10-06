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Социум Экономика

Просрочки по займам в ломбардах Казахстана могут перестать портить кредитную историю

АРРФР предлагает убрать из кредитных отчётов сведения о просрочках по залоговым микрокредитам.
Жулдызхан Хасангалиева
Просрочки по займам в ломбардах Казахстана могут перестать портить кредитную историю
Фото из архива "МГ"

По данным Finprom, казахстанские ломбарды продолжают наращивать прибыль. За первое полугодие 2026 года они заработали 36,9 миллиарда тенге чистой прибыли - на 18,3% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста постепенно снижаются: в 2025 году этот показатель вырос на 31,4%, а годом ранее - почти на 73%.

Основные деньги рынка сосредоточены у нескольких крупных игроков. Больше всего за первые шесть месяцев заработал "М-Ломбард" - 7,8 миллиарда тенге. На втором месте - "МК-Ломбард" с 5,9 миллиарда, на третьем - "МК-Золото Ломбард" с 5,2 миллиарда. Вместе эти три компании получили больше половины всей прибыли ломбардного сектора - 51,3%. При этом рынок растёт не только по прибыли, но и по оборотам. За январь-июнь ломбарды получили 260,8 миллиарда тенге выручки - сразу на 63,1% больше, чем годом ранее. За три года доходы выросли более чем втрое.

С 2020 года ломбарды работают в регулируемом финансовом поле, а информация об их микрокредитах передаётся в кредитные бюро. Это значит, что если человек берёт деньги под залог телефона, техники, украшений или другого имущества, этот заём отражается в его кредитной истории. Если вовремя не погасить долг, некоторое время там может появиться просрочка — даже если в итоге человек просто не забирает залог, а ломбард продаёт его или оставляет себе.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предложило не указывать в кредитном отчёте некоторые последствия просрочки по ломбардным займам - например, количество дней просрочки, сумму просроченных платежей, штрафы и пеню. При этом сам факт займа из кредитной истории не исчезнет: пока договор действует, информация о нём будет сохраняться. Логика регулятора проста: ломбард выдаёт деньги под залог имущества, поэтому ситуация, когда клиент не выкупил вещь, не обязательно означает, что он является проблемным заёмщиком.

Если изменения примут, невыкуп залога в ломбарде будет меньше влиять на кредитную историю человека. Для клиентов это станет хорошей новостью: обращение в ломбард перестанет так сильно отражаться на возможности получить кредит в будущем. Но для самих ломбардов бизнес-модель останется прежней: если заём не возвращён, их главным обеспечением по-прежнему остается заложенное имущество.

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