Гибель военных на Каспии: после трагедии задержан экс-главком ВМС

В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается.

После трагической гибели военнослужащих во время учений на Каспийском море правоохранительные органы задержали бывшего главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, сообщили в МВД.

- Военно-следственным подразделением МВД в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море за халатное отношение к службе задержан и водворен в ИВС бывший главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК, капитан 1-го ранга. С санкции суда он арестован, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, трагедия произошла 24 сентября. Во время выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды и шквалистого ветра в Каспийское море унесло 17 военнослужащих. Четырнадцать бойцов погибли, троих удалось спасти.

Ранее из-за ЧП на учениях своих постов лишились министр обороны Даурен Косанов (его сменил Айдос Мырзахметов) и экс-главком ВМС Канат Ниязбеков.