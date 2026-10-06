Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Уральске

В ночь на 3 октября патрульные полицейские Западно-Казахстанской области заметили на улице Толе би в Уральске подозрительный Hyundai Tucson и потребовали водителя остановиться. Проигнорировав требование, он прибавил скорость и попытался уйти от погони, сообщает Polisia.kz.



Однако патрульные быстро остановили машину. За рулем оказался 37-летний местный житель, который, как показало медосвидетельствование, был пьян.

- Всего за один день мужчина умудрился совершить сразу шесть правонарушений, не подчинился полиции, проигнорировал дорожный знак, дважды проехал на красный свет, выехал на встречную полосу, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в Polisia.kz.

Машину отправили на штрафстоянку. По решению суда пьяный лихач арестован на 18 суток и лишен водительских прав на 7,5 лет.